В центре Москвы горит крыша ресторана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Крыша здания загорелась на Нижней Радищевской улице в центре Москвы, сообщает ТАСС. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

По информации МЧС, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается ресторан Babacha.

Людей внутри здания не было. Сейчас огонь локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

29 июня возгорание случилось в доме на улице Проходчиков. Пожар последовал за взрывом, огонь охватил четыре помещения, спасатели вывели семерых людей. Был причинен вред здоровью не менее чем двух жильцов дома.

Повреждены оказались имущество и конструктивные элементы здания. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности".