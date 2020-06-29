СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" после пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы.

По данным следствия, житель дома на улице Проходчиков проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием. В результате произошел хлопок, а следом возник пожар.

Был причинен вред здоровью не менее чем двух жильцов дома. Повреждены оказались имущество и конструктивные элементы дома. Потерпевшие доставлены в городскую больницу.

Очевидцы рассказали следователям, что мужчина, в квартире которого произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртным. Он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Следственные действия продолжаются. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.