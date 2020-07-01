Открытый огонь в ангаре в Красногорске ликвидировали

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 2,2 тысячи квадратных метров.

ЧП произошло на Центральной улице, информация о нем поступила в 13:51. В ангаре находятся покрышки и мусор. Также сообщалось, что ангар частично обрушился.

В пресс-службе главка МЧС отметили, что на место выехала лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.