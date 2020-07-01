Площадь пожара в Красногорске составляет более 2 тыс кв метров

Очевидец рассказал о пожаре в районе Новорижского шоссе

Площадь пожара в Красногорске составляет 2,1 тысячи квадратных метров. Там горит ангар с покрышками, сообщает ГУ МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС РФ, информация о пожаре на улице Центральной, дом 1 поступила в 13:51 мск.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение ангара с покрышками и мусором по всей площади – 2 100 квадратных метров", – сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС, существует угроза перехода огня с горящего ангара на вплотную расположенный автосервис.

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