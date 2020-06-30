Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

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Пожар произошел на балконе квартиры жилого дома в столице, передает ТАСС.

Возгорание случилось на улице Голубинской, доме 29, корпусе 2. Очевидцы сообщали, что черный дым шел с восьмого этажа, из квартиры до приезда служб спасена пожилая женщина.

Сейчас пожар ликвидирован, его площадь выясняется. Уточняется информация о пострадавших.

30 июня пожар ЧП произошло на улице Проходчиков. В доме случился взрыв, за которым последовал пожар. Огонь охватил четыре помещения, спасатели вывели семерых людей. Был причинен вред здоровью не менее чем двум жильцам дома, потерпевшие доставлены в больницу. Пострадавшим окажут юридическую и психологическую помощь.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, житель дома проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием.