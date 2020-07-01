Горящий в Красногорске ангар частично обрушился

Площадь пожара в Красногорске составляет более 2 тыс кв метров

Ангар, горящий в Подмосковье, частично обрушился, передает ТАСС.

ЧП произошло на Центральной улице, информация о нем поступила в 13:51. В ангаре находятся покрышки и мусор.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров. Источник агентства отметил угрозу перехода огня с горящего ангара на вплотную расположенный автосервис.

В пресс-службе главка МЧС отметили, что на место выехала лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.