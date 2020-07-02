Площадь пожара в доме на Тверской составила 50 кв метров

Очевидцы сообщили о пожаре в доме на Тверской улице

Площадь пожара в квартире дома на Тверской улице в центре Москвы составила 50 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожару в жилом доме на Тверской улице присвоен второй ранг сложности. Огонь быстро распространяется", – подчеркнул собеседник информагентства.

Возгорание произошло в 12-этажном жилом доме по адресу улица Тверская, дом 24. По предварительной информации, часть здания находится на реконструкции.



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Накануне вечером пожар произошел на крыше ресторана в центре Москвы. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Пожарные оперативно устранили угрозу, никто не пострадал.

Помимо этого, крупное возгорание зафиксировали в деревне Гольево в подмосковном Красногорске. Здесь загорелся ангар. Огонь удалось локализовать на площади 2,2 тысячи квадратных метров.

