Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Возгорание наблюдается в доме 17а, корпусе 1 на Валдайском проезде. Во время ликвидации пожара из горящей квартиры были спасены три человека, в том числе двое детей. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Подмосковье. Пожар на площади более 2,1 тысячи квадратных метров произошел на Центральной улице, информация о происшествии поступила в 13:51. В ангаре находятся покрышки и мусор.

Накануне пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Возгорание на площади 800 квадратных метров наблюдалось в металлическом здании склада на Южнопортовой улице.

