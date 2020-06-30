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Происшествия

30 июня, 22:44 (обновлено 30.06.2020 23:24)

В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры

происшествия пожар

Фото: МЧС России

Здание Дома культуры загорелось в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что возгорание происходит на площади 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 36 человек и 14 единиц техники, группировка сил и средств наращивается.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко сообщила, что у здания рухнула кровля, существует угроза распространения огня на административное здание стадиона.

Накануне пожар произошел в здании Владимирского академического театра драмы. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огнем были повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован.

По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах.

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