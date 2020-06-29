Открытое горение в здании драмтеатра Владимира ликвидировано

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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании драматического театра во Владимире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.

"Возгорание удалось локализовать в 16:50 по Москве. Ликвидация – в 17:16. Один пострадавший", – сообщили в МЧС.

Собеседник агентства рассказал, что информация о пожаре поступила около 16:10 в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

По предварительной информации, возгорание произошло во время электротехнических работ. На месте ЧП сейчас работают 37 человек личного состава ГУМЧС и 13 единиц техники.

Ранее пожар произошел в жилом доме под Люберцами. Сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек.