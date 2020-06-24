Один человек пострадал при пожаре в жилом доме под Люберцами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил квартиру в поселке Калинина в городском округе Люберцы. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС.

Как пишет Агентство "Москва", сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. По данным МЧС, огонь охватил квартиру номер 5 по адресу поселок Калинина, дом 16.

"Есть пострадавший (в результате пожара – Прим. Ред)", – подтвердили в пресс-службе.

О состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарных служб оперативно ликвидировали возгорание. В тушении задействовали 13 человек и 4 единицы техники.

Площадь пожара не была установлена.

Ранее одного человека спасли при тушении пожара на северо-востоке столицы. Возгорание возникло на улице Череповецкой, в доме номер 4.