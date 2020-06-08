Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на балконе и в квартире на 10 этаже дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы.

Как сообщает МЧС по городу, инцидент случился по адресу: улица Верхние Поля, дом 38, корпус 1.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. В данный момент огонь ликвидирован.

Отмечается, что пожарные эвакуировали жильцов квартиры. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее склад с декорациями загорелся на территории киногородка в подмосковном поселки Горки Ленинские.