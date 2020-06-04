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Пожар на пятом этаже жилого дома в Ивантеевке произошел после хлопка газа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Пожар произошел днем 4 июня на улице Смурякова, доме 15. Взрывной волной была выбита оконная рама и межквартирные перегородки.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что пострадала женщина, эвакуированы 30 человек, в том числе один ребенок. Пожарные ликвидировали возгорание на 10 квадратных метрах.

Прокуратура Московской области организовала проверку. Ведомству предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

На место происшествия выехал прокурор Ивантеевки Вячеслав Шипиев.