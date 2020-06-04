Женщина пострадала при пожаре в подмосковной Ивантеевке

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Женщина получила травмы при пожаре, который произошел в жилом доме в Ивантеевке. Возгорание было ликвидировано, сообщается на официальном сайте МЧС по Московской области.

"По прибытии к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на 5-м этаже жилого 5-этажного четырехподъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки", – заявили в пресс-службе ведомства.

В 18:42 пожар в Подмосковье был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В тушении огня задействовали 34 человека и 12 единиц техники. Пожар произошел по адресу: Ивантеевка, улица Смурякова, дом 15. Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.

Ранее один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Огонь охватил около 5 квадратных метров.