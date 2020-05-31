С начала года при пожарах в Москве спасены более 400 человек – МЧС

14:57
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожарные Москвы с начала 2020 года спасли из огня свыше 400 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Из опасных для жизни зон эвакуированы более 7 600 граждан.
В ведомстве рассказали, что ежедневно они обрабатывают около 1,5 тысячи заявок. С начала на года на службу 101 поступило свыше 200 тысяч звонков.
Территориальный пожарно-спасательный гарнизон Москвы, которому 31 мая исполняется 216 лет, включает в себя 192 пожарно-спасательных подразделения общей численностью более 12,5 тысячи человек.
Туда входят пожарные и спасатели, сотрудники центра управления в кризисных ситуациях, летчики и кинологи, государственные инспектора по маломерным судам и спасатели на воде.
Отмечается также, что в минутной готовности к реагированию на ЧП находятся более 1,5 тысячи человек. На вооружении – более 400 единиц современных пожарно-спасательных автомобилей, 10 вертолетов и 2 корабля.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире в столичном районе Солнцево. ЧП произошло на улице Волынской, доме 4. Загорелась одна из квартир, расположенных на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Пожар площадью 10 квадратных метров потушили.
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