Пожар произошел у железнодорожной станции Выхино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился у железнодорожной станции Выхино в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

"В районе железнодорожной станции Выхино произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем строении", – проинформировали в МЧС.

Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"В 23:48 по московскому времени возгорание ликвидировано", – добавили в пресс-службе ведомства.

По данным источника в экстренных службах города, на место происшествия были выдвинуты порядка 10 расчетов пожарных.

Информации о пострадавших в инциденте на данный момент нет.

Ранее пожар произошел на складе в Нахабине. Общая площадь возгорание составила 750 квадратных метров.