Пожар произошел у железнодорожной станции Выхино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар случился у железнодорожной станции Выхино в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.
"В районе железнодорожной станции Выхино произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем строении", – проинформировали в МЧС.
Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров.
"В 23:48 по московскому времени возгорание ликвидировано", – добавили в пресс-службе ведомства.
По данным источника в экстренных службах города, на место происшествия были выдвинуты порядка 10 расчетов пожарных.
Информации о пострадавших в инциденте на данный момент нет.
Ранее пожар произошел на складе в Нахабине. Общая площадь возгорание составила 750 квадратных метров.