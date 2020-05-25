Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Возгорание в трансформаторе на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Мосэнерго".

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

"В 22:54 мск возгорание выключателя ВВГ-5 ТЭЦ-26 ликвидировано", – передает пресс-служба.

Известно, что пожар охватил проводку и электрическое оборудование на территории ТЭЦ-26 по адресу: Востряковский проезд, 10. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В "Мосэнерго" подчеркнули, что энергоснабжение потребителей из-за произошедшего не было нарушено.

Пожар на территории ТЭЦ на юге Москвы ликвидировали



Ранее пожар случился в жилом доме на востоке столицы. Возгорание произошло по адресу: Наримановская улица, дом 22, корпус 1. Во время ликвидации огня сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек.