Пожар произошел на складе в Нахабине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожар произошел на складе в подмосковном городе Нахабино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание наблюдается на улице Володарского. Общая площадь пожара составляет 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлечены 24 человека и семь единиц техники.

Накануне четырех человек спасли при пожаре в здании на Старой Басманной улице в центре Москвы. Горение было локализовано на площади 15 квадратных метров.

Днем ранее здание центра культуры "Орджоникидзевский" загорелось в Екатеринбурге. Пожаром и ликвидацией его последствий занимались около 60 человек и 17 единиц техники.

