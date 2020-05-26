В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский"

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Здание центра культуры "Орджоникидзевский" загорелось в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил источник информагентства в экстренных службах города, на месте работают спасатели. Специалисты принимают меры, чтобы огонь не перекинулся со здания, расположенного на бульваре Культуры, на другие постройки.

Пожаром и ликвидацией его последствий занимаются около 60 человек и 17 единиц техники. Площадь возгорания на данный момент составляет около 700 квадратных метров.

Ранее во вторник, 26 мая, сообщалось о крупном пожаре в Самаре. Огонь охватил одиннадцать домов, а общая площадь пожаров составила 900 квадратных метров.

