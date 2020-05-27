Из пожара в центре Москвы спасли четырех человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четырех человек спасли при пожаре в здании на Старой Басманной улице в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации оперативных служб города, горение локализовано на площади 15 квадратных метров.

Накануне сотрудники МЧС спасли котят из пожара, который произошел на западе Москвы. Огонь охватил одноэтажную хозяйственную постройку, причем горение шло также на площади 15 квадратных метров.

Ранее стало известно, что московские пожарные начали отрабатывать взаимодействие при возникновении пожаров или других происшествий с медицинским персоналом новых больниц. Тренировки проводились на ВДНХ в павильоне № 75.

