Пожар произошел в выселенном здании на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в выселенном здании в Бутырском районе. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь возник в доме 22, корпус 3 по улице Яблочкова. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

Ранее трех человек спасли во время ликвидации пожара в жилом доме на востоке столицы. Возгорание произошло на улице Наримановской, дом 22, корпус 1.

Очаг пожара возник в квартире на пятом этаже жилого дома. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.