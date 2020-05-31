Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в квартире в столичном районе Солнцево, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на улице Волынской, доме 4. Загорелась одна из квартир, расположенных на шестом этаже 14-этажного жилого дома.

Пожар площадью 10 квадратных метров потушили.

29 мая пожарные спасли человека при ликвидации возгорания в жилом доме на Большой Пионерской улице. Пожар произошел на общей площади около 20 квадратных метров в одной из квартир в доме 28. Спасатели смогли вывести из квартиры одного пострадавшего. Его передали медикам для дальнейшего осмотра.

