Одного человека спасли при тушении пожара в квартире в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожарные спасли человека при ликвидации возгорания в жилом доме на Большой Пионерской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел в доме 28. Сообщается, что на месте была произведена оперативная эвакуация людей.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади около 20 квадратных метров в одной из квартир на 7-м этаже жилого дома", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели смогли вывести из квартиры одного пострадавшего. Его передали медикам для дальнейшего осмотра.

Само возгорание потушили менее чем через полчаса после получения сигнала тревоги – в 19:53.

Ранее в пятницу, 29 мая, сообщалось о крупном пожаре в Тюмени. Возгорание на площади 400 квадратных метров зарегистрировали в местном бизнес-центре.

