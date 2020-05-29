Пожар произошел в бизнес-центре в Тюмени

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

В четырехэтажном бизнес-центре "Парус" в Тюмени произошел пожар. Пламя охватило 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Как отмечается, возгорание произошло на крыше административного здания.

В МЧС подчеркнули, что спасатели эвакуировали из БЦ 200 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвуют 52 человека и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Самаре. Огонь охватил одиннадцать домов, а общая площадь пожаров составила 900 квадратных метров.

