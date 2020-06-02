Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на юго-западе столицы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на 11-м этаже по адресу улица Академика Варги, доме 4", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, огонь охватил около 5 квадратных метров.

В воскресенье при пожаре в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек. ЧП произошло на улице Волынской, доме 4. Загорелась одна из квартир, расположенных на шестом этаже 14-этажного жилого дома.

