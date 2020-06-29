Здание драматического театра загорелось во Владимире

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Во Владимире загорелось здание драматического театра, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в задней части здания на улице Дворянской, 4 – горит фойе на первом этаже. Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров.

По предварительным данным, людей в здании нет. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. Огонь ликвидируют 13 единиц техники.

Ранее пожар произошел в жилом доме под Люберцами. Сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек.