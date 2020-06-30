Названа причина пожара во владимирском драмтеатре

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Причиной пожара в здании Владимирского театра драмы стало короткое замыкание во время электротехнических работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию области.

По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах.

Врио начальника управления Руслан Блинов уточнил, что правила производства электротехнических работ нарушили два электромонтера.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отметил, что в ближайшее время будет оценен причиненный ущерб и разработан проект восстановительных работ в театре.

Также предстоит провести служебную проверку по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей и анализ деятельности компании, выполнявшей ремонтные работы.

Пожар в здании Владимирского академического театра драмы произошел накануне днем. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огнем были повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован.