На юго-востоке загорелся склад

Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Из здания валит черный дым, наблюдается открытое горение", – сказал собеседник агентства.

Возгорание наблюдается в металлическом здании склада на Южнопортовой улице. Информации о пострадавших не поступало. Принадлежность склада уточняется.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Источник в правоохранительных органах сообщил Агентству "Москва", что к зданию пристроена газовая котельная, огонь распространяется.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире на юго-западе столицы спасли шесть человек. Возгорание произошло в квартире на улице Голубинской, доме 29, корпусе 2. С квартиры на 8-м этаже пламя перекинулось на девятый этаж.