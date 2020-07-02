Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за пожара в здании. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Тверская перекрыта в обе стороны – от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города", – говорится в сообщении.

Возгорание случилось в 12-этажном жилом доме 24. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Здание находится на реконструкции, данных о пострадавших не поступало.

Согласно последним данным, пожару присвоен четртый ранг сложности. Огонь со второго этажа перешел на третий и четвертый этажи. К тушению пожара привлечены 65 человек и 18 единиц техники.

В МЧС сообщили, что людей в здании нет. По предварительной версии, причиной появления огня могли стать нарушения при ремонтных работах. Официальная версия пока не объявлена.

Подробнее о происходящем – в прямом эфире Москвы 24.

