Очевидец рассказала о пожаре в доме на Тверской

14:59
Очевидцы рассказали о пожаре в доме на Тверской улице
Возгорание произошло в здании на Тверской улице, пожарные приступили к тушению.
Огонь распространился по второму и третьему этажам. Очевидец Ирина рассказала телеканалу Москва 24, что работает в соседнем помещении – в доме 22 на Тверской. Там располагается бизнес-центре, в течение 10–15 минут сотрудников эвакуировали оттуда.
"Очень сильное задымление, то есть даже на десятом этаже уже ничего не было видно. Из-за того, что не было движения ветра, весь сгусток дыма остался там. Сейчас, в настоящий момент, подъезжают пожарные наряды. Наши коллеги буквально пришли с обеденного перерыва <...> Им удалось до начала пожара уйти благополучно", – поделилась Ирина.
Она уточнила, что в этом году там уже был пожар – в "Чайхоне".
"Ресторан на втором этаже, но в прошлый раз пожар был несколько в другой стороне", – отметила очевидец.
Сейчас очаг возгорания точно неизвестен, по словам девушки, его не видно. Люди разошлись, поскольку дышать, находясь рядом с горящим зданием, невозможно, обратила внимание Ирина.
Изначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров, сейчас она возросла до 200. Ранг сложности повышен с третьего до четвертого. По данным столичного главка МЧС, людей в здании нет.
Подробнее о происходящем – в прямом эфире Москвы 24.
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