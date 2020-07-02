Причиной пожара в центре Москвы могли стать нарушения при ремонтных работах – СМИ

Очевидцы рассказали о пожаре в доме на Тверской улице

Причиной пожара в здании на Тверской улице в центре Москвы могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Сейчас рассматривается версия нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований, при ремонтных работах", – сказал собеседник агентства.

По его словам, ранг сложности пожара повышен с третьего до четвертого. Он уточнил, что огонь со второго этажа перешел на третий и четвертый этажи.

Пожар произошел в доме на Тверской улице Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

Возгорание случилось в 12-этажном жилом доме 24. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Здание находится на реконструкции, данных о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлечены 65 человек и 18 единиц техники. В МЧС сообщили, что людей в здании нет. Движение автомобилей в районе места происшествия ограничено.

Подробнее о происходящем – в прямом эфире Москвы 24.