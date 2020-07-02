Площадь пожара в доме в центре Москвы выросла до 300 кв метров

Пожар произошел в доме на Тверской улице
Площадь пожара в доме на Тверской улице выросла до 300 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Согласно последним данным, пожару присвоен 4 ранг сложности. Огонь со второго этажа перешел на третий и четвертый этажи.
Возгорание произошло в здании на улице Тверская, дом 24. В помещении нет людей, пожарные принимают меры по ликвидации огня.
По предварительной версии, причиной появления огня могли стать нарушения при ремонтных работах. Официальная версия пока не объявлена.
В пресс-службе Центра организации дорожного движения объявили, что проезд автомобилей по Тверской улице в центре Москвы временно ограничен из-за пожара.
Пожар произошел в доме на Тверской улице
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