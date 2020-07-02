МЧС: в горящем доме на Тверской улице нет людей

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Людей в здании на Тверской улице, где произошел пожар, нет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Возгорание случилось на втором этаже в доме 24, оно охватило порядка 50 квадратных метров. Здание находится на реконструкции, данных о пострадавших не поступало.

Пожарные приступили к ликвидации ЧП. Движение автомобилей в районе места происшествия ограничено.

Как передает ТАСС, ранг сложности пожара повышен со второго до третьего из пяти возможных.

"Огонь быстро распространяется со второго на третий этаж", – объяснил источник в экстренных службах.

К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники.