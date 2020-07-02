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Очевидец рассказал о том, как начинался пожар на Тверской

"Было страшно, все произошло за считанные минуты": очевидец – о пожаре на Тверской
происшествия пожар эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бариста кофейни рядом с метро "Маяковская" рассказала, когда и как начался пожар на Тверской улице.

"Мы увидели, что идет дым примерно в 13:45. Сразу вызвали пожарных. Сначала дым пошел откуда-то с крыши, потом треснули окошки прям над пекарней "Хлеб насущный", и оттуда пошел уже черный дым. Приехали пожарные, и примерно через пять минут после этого все окна над "Хлебом насущным" выбило, все начало сильно полыхать", – рассказала Москве 24 Татьяна.

Девушка также отметила, что события развивались буквально в считанные минуты. "Было очень страшно, потому что все развивалось очень быстро. От незначительного дыма до страшного пожара – за считанные минуты", – добавила Татьяна.

Очевидица также рассказала, как продолжил развиваться пожар. "Выбилось еще одно окно. С бизнес-центром, который примыкает к зданию, все хорошо. Посетителей оттуда эвакуировали около часа назад. Мы находимся в кофейне напротив. Нас попросили закрыть двери кофейни и никого не впускать", – рассказала Татьяна.

Видео: прислал очевидец

По ее словам, на месте событий до сих пор много людей: они снимают видео и наблюдают за происходящим. Дорогу перекрыли. По адресу происшествия сейчас находится много пожарных и полицейских машин, а также скорая помощь.

Возгорание произошло на втором этаже в доме 24 по Тверской улице. Здание находится на реконструкции, данных о пострадавших не поступало.

"Огонь быстро распространяется со второго на третий этаж", – объяснил источник в экстренных службах. Однако людей в помещении не было. К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники.

Движение по Тверской улице в центре Москвы ограничено из-за пожара

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Павелко Анастасия

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