Очевидец рассказал о том, как начинался пожар на Тверской

15:32
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бариста кофейни рядом с метро "Маяковская" рассказала, когда и как начался пожар на Тверской улице.
"Мы увидели, что идет дым примерно в 13:45. Сразу вызвали пожарных. Сначала дым пошел откуда-то с крыши, потом треснули окошки прям над пекарней "Хлеб насущный", и оттуда пошел уже черный дым. Приехали пожарные, и примерно через пять минут после этого все окна над "Хлебом насущным" выбило, все начало сильно полыхать", – рассказала Москве 24 Татьяна.
Девушка также отметила, что события развивались буквально в считанные минуты. "Было очень страшно, потому что все развивалось очень быстро. От незначительного дыма до страшного пожара – за считанные минуты", – добавила Татьяна.
Очевидица также рассказала, как продолжил развиваться пожар. "Выбилось еще одно окно. С бизнес-центром, который примыкает к зданию, все хорошо. Посетителей оттуда эвакуировали около часа назад. Мы находимся в кофейне напротив. Нас попросили закрыть двери кофейни и никого не впускать", – рассказала Татьяна.
Возгорание произошло на втором этаже в доме 24 по Тверской улице. Здание находится на реконструкции, данных о пострадавших не поступало.
"Огонь быстро распространяется со второго на третий этаж", – объяснил источник в экстренных службах. Однако людей в помещении не было. К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники.
Движение по Тверской улице в центре Москвы ограничено из-за пожара
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