Движение на Старопименовском переулке ограничено из-за пожара в доме на Тверской улице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на Старопименовском переулке ограничили из-за пожара в доме на Тверской улице, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Сообщается, что в настоящее время перекрыт участок от Воротниковского переулка до улицы Тверской.

"Также перекрыто движение по Старопименовскому переулку – от Воротниковского переулка до улицы Тверской", – отметили в ЦОДД.

Пожар произошел по адресу: улица Тверская, дом 24. Очевидцы отметили, что из окон валил густой черный дом. Первоначально площадь пожара составила 50 квадратных метров, однако затем она разрослась до 300.

В МЧС сообщили, что людей в горящем здании нет. В СМИ появилась информация, что причиной пожара могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

Подробнее о происходящем – в прямом эфире Москвы 24.