Движение на Старопименовском переулке ограничено из-за пожара в доме на Тверской улице

15:29
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Движение на Старопименовском переулке ограничили из-за пожара в доме на Тверской улице, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Сообщается, что в настоящее время перекрыт участок от Воротниковского переулка до улицы Тверской.
"Также перекрыто движение по Старопименовскому переулку – от Воротниковского переулка до улицы Тверской", – отметили в ЦОДД.
Пожар произошел по адресу: улица Тверская, дом 24. Очевидцы отметили, что из окон валил густой черный дом. Первоначально площадь пожара составила 50 квадратных метров, однако затем она разрослась до 300.
В МЧС сообщили, что людей в горящем здании нет. В СМИ появилась информация, что причиной пожара могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.
Подробнее о происходящем – в прямом эфире Москвы 24.
Пожар произошел в доме на Тверской улице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: