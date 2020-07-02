Маршруты автобусов № 101, 904 и м1 изменили из-за пожара

16:06
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Маршруты ряда автобусов в районе улицы Тверской изменены из-за перекрытия улицы в связи с пожаром. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Автобусы № м1, 101, 904 в районе улицы Тверской временно ходят измененными маршрутами. Будьте внимательны", – предупредили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за пожара в здании. По информации Центра организации дорожного движения, речь идет о полном ограничении проезда.
Кроме того, движение ограничили на Старопименовском переулке.
Пожар произошел в доме 24 на Тверской улице. По данным ГУ МЧС по Москве, людей в здании нет, так как оно находится на реконструкции. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже.
Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Возгоранию присвоен 4 ранг сложности. Огонь распространился с третьего этажа здания на четвертый.
Пожар произошел в доме на Тверской улице
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