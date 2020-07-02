Пожар в доме на Тверской потушен

188 человек привлечены к тушению пожара на Тверской улице

Пожар в доме на Тверской в центре столицы потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

К 17:14 он полностью ликвидирован. К тушению привлекались 188 человек и 61 единица техники.

Произошло ЧП в доме 24. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Людей в здании не было, так как оно находится на реконструкции. По предварительным сведениям, очаг возгорания находился на втором этаже.

Движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы, перекрытия ввели по Старопименовскому переулку – от Воротниковского переулка до улицы Тверской. Маршруты нескольких автобусов изменены.