Два склада загорелись на заводе минеральной воды в Ставропольском крае

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На складах завода минеральной воды в Ставропольском крае произошел пожар, сообщает РИА Новости. По данным МЧС, огонь полыхает на площади 2 850 квадратных метров.

Речь идет о заводе розлива минеральной воды "Октябрь А", расположенном в станице Суворовской. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Ранее пожар произошел в торговом центре "Панорама" в Татарстане. Из-за возгорания обвалилась часть фасада ТЦ. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, посетителей внутри здания не было.

Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. Специалисты работают по второму рангу сложности.