В Татарстане из-за пожара обвалилась часть фасада ТЦ

16:16
Фото: телеграм-канал "Еду в Татарстан"
Пожар произошел в торговом центре "Панорама" в центре Альметьевска, сообщает ТАСС.
Из-за возгорания обвалилась часть фасада ТЦ. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, посетителей внутри здания не было.
Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. Специалисты работают по второму рангу сложности.
Утром сотрудникам пожарных служб удалось потушить огонь в трехэтажном офисном здании в центре Москвы. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания на данный момент остаются неизвестными.
Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт ночью в 03:51. Возгорание кровли происходило в 1-м переулке Тружеников, доме 14, строении 6.
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