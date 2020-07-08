В Татарстане из-за пожара обвалилась часть фасада ТЦ

Фото: телеграм-канал "Еду в Татарстан"

Пожар произошел в торговом центре "Панорама" в центре Альметьевска, сообщает ТАСС.

Из-за возгорания обвалилась часть фасада ТЦ. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, посетителей внутри здания не было.

Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. Специалисты работают по второму рангу сложности.

Утром сотрудникам пожарных служб удалось потушить огонь в трехэтажном офисном здании в центре Москвы. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания на данный момент остаются неизвестными.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт ночью в 03:51. Возгорание кровли происходило в 1-м переулке Тружеников, доме 14, строении 6.