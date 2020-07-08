Офисное здание загорелось в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы огонь охватил трехэтажное офисное здание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре поступило на пульт ночью в 03:51. Возгорание произошло по адресу: 1-й переулок Тружеников, дом 14, строение 6.

"Загорелась кровля трехэтажного офисного здания", – уточнили в пресс-службе МЧС.

В данный момент пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. При этом людей внутри здания нет.

"Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", – подтвердили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в НИИ биохимии на юго-западе Москвы. В здании по адресу: Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 1, наблюдалось сильное задымление.

Открытое горение было локализовано на площади 10 квадратных метров. Позднее возгорание удалось оперативно потушить. В результате инцидента никто не пострадал.