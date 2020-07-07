Пожар произошел в НИИ биохимии на юго-западе Москвы

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Возгорание случилось в НИИ биохимии на юго-западе Москвы. Об этом проинформировал источник в экстренных службах города.

Как передает ТАСС, в здании по адресу Миклухо-Маклая, 16/10, корпус 1 наблюдается сильное задымление. Известно, что внутри располагается Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова" Российской академии наук.

"С крыши идет густой черный дым", – отметил источник.

По его данным, на крыше могут находиться газовые баллоны. В настоящий момент открытое горение локализовано на площади 10 квадратных метров.

"Пожарные извлекли три баллона с газом", – уточнил источник.

При этом в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что произошло возгорание битума.

Ранее пожар на площади 750 квадратных метров произошел в одноэтажном здании во 2-м Сетуньском проезде. Горящее здание частично обрушилось, сообщили в экстренных службах. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.