Возгорание в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

Фото: телеграм-канал Москва 24

Сотрудникам пожарных служб удалось полностью потушить возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.

"В 23:40 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – подтвердили в пресс-службе.

Ранее стало известно о произошедшем возгорании в НИИ биохимии на юго-западе Москвы. Сообщалось, что пожар случился в здании по адресу Миклухо-Маклая, 16/10, корпус 1.

Позднее открытое горение было локализовано на площади 10 квадратных метров. При этом пожарные извлекли с крыши три баллона с газом.