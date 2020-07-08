Пожар в офисном здании в центре Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудникам пожарных служб удалось потушить пожар в трехэтажном офисном здании в центре Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать в 06:49.

"Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания на данный момент остаются неизвестными.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт ночью в 03:51. Возгорание кровли происходило по адресу: 1-й переулок Тружеников, дом 14, строение 6.