Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Возгорание происходило на Холмогорской улице в доме 7. Из дома были эвакуированы четыре человека. В ходе ликвидации пожара был спасен один человек.

Ранее сообщалось о пожаре в офисном здании, расположенном в 1-м переулке Труженников. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.