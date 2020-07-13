Пожар произошел в кабинете Института органической химии РАН

Фото: ГУ МСЧ России по г. Москве

В кабинете Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук (РАН) на юго-западе столицы произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар возник в административном здании на Ленинском проспекте, доме 47. Горели мебель и оборудование на площади 10 квадратных метров. К настоящему моменту пожар потушен.

Ранее в подмосковном Раменском произошел пожар в одном из городских строений. Для тушения пожара привлекались 105 человек и 32 единицы техники.