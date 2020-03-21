Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Подмосковье

11:04
Фото: ГУ МЧС МО
Прокуратура Московской области начала проверку по факту крупного пожара на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе. На место ЧП выехал Дмитровский городской прокурор Владимир Белик.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара на алюминиевом заводе в городском округе Дмитров. Причины пожара устанавливаются", – отметили в прокуратуре, передает ТАСС.
В свою очередь, источник агентства в экстренных службах рассказал, что в 2019 году на заводе уже был пожар, однако подробности инцидента не сообщаются.Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС МО в 08:35. По предварительной информации, пожар возник на кровле склада. На момент прибытия пожарных внутри здания был густой дым. В результате кровля обрушилась по всей площади склада. Изначально сообщалось, что пожар возник на площади 60 тысяч квадратных метров, однако позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 25 тысяч квадратных метров.
По данным источника РИА Новости, предварительная причина пожара – поджог. Официального подтверждения информации пока нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: