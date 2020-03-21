Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС МО

Прокуратура Московской области начала проверку по факту крупного пожара на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе. На место ЧП выехал Дмитровский городской прокурор Владимир Белик.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара на алюминиевом заводе в городском округе Дмитров. Причины пожара устанавливаются", – отметили в прокуратуре, передает ТАСС.

В свою очередь, источник агентства в экстренных службах рассказал, что в 2019 году на заводе уже был пожар, однако подробности инцидента не сообщаются.

Видео: ГУ МЧС МО

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС МО в 08:35. По предварительной информации, пожар возник на кровле склада. На момент прибытия пожарных внутри здания был густой дым. В результате кровля обрушилась по всей площади склада. Изначально сообщалось, что пожар возник на площади 60 тысяч квадратных метров, однако позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 25 тысяч квадратных метров.Возгоранию присвоен повышенный уровень опасности, существует угроза распространения огня. Для тушения на место вылетел вертолет, а также отправлен пожарный поезд. На месте работают 113 человек, используется 45 единиц техники.

По данным источника РИА Новости, предварительная причина пожара – поджог. Официального подтверждения информации пока нет.