Пожар в бизнес-центре на Новом Арбате потушен

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Пожарные ликвидировали возгорание в здании бизнес-центра на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, в 08:41 пожар был локализован, в 08:54 – ликвидирован", – заявили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что возгорание на площади 50 квадратных метров наблюдалось на первом этаже. Там горела мебель и оборудование. Из здания был спасен один человек.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Можайске погибли два человека. Возгорание произошло в ангаре по адресу Вокзальный проезд, дом 5.

