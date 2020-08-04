Очевидцы сообщили о пожаре в районе Теплый Стан

Квартира загорелась в жилом доме района Теплый Стан в Москве. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Подробности произошедшего ЧП уточняются.

Ранее во вторник, 4 августа, загорелся ангар, расположенный в Гарднеровском переулке. Впоследствии огонь перешел на закрытое здание, расположенное рядом. Позднее выяснилось, что оно было закрыто на реконструкцию и пустовало.

Пожар удалось оперативно потушить, открытое горение ликвидировали на площади 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. В процессе тушения спасатели вывели 10 человек из офисного здания поблизости, на которое мог перекинуться огонь.

