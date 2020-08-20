Жилой дом загорелся в Севастополе

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Крыминформ"

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в севастопольском поселке Кача, сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

"Причина устанавливается, есть пострадавшие и погибшие", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, возгорание произошло в квартире на последнем этаже на площади 60 квадратных метров. Были эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что взорвался газовый баллон.

Ранее пожар произошел в общежитии МГУТУ имени Разумовского. Из здания были эвакуированы более 100 человек. В результате возгорания пострадал один человек. Сообщалось, что ему была оказана необходимая медицинская помощь.