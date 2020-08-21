Шесть человек спасли при пожаре в квартире в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Шесть человек спасли во время пожара в квартире жилого дома. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Отмечается, что возгорание произошло на восьмом этаже дома по улице Халтуринской 21 августа. В результате горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 11:10 пожар был ликвидирован. В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли из соседних квартир шесть человек", – рассказали в пресс-службе.

При этом информации о пострадавших нет.

Ранее открытый огонь ликвидировали специалисты в здании магазина в Электростали. Там площадь горения составила 2400 квадратных метров.